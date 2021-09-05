أعلنت حركة "طالبان" أنها استولت على المرافق الحكومية في ولاية بنجشير، مؤكدة أن اشتباكات تدور حاليا في مركزها مدينة بازارك.وذكر المتحدث باسم "طالبان" بلال كريمي على حسابه في "تويتر" أن قوات الحركة استولت اليوم الأحد على مركز بنجشير ومقر الشرطة الرئيسي وكافة المرافق الحكومية، مشيرة أن قوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود تكبدت خسائر كبيرة بين قتيل وجريح.