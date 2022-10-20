الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، ثمانية فلسطينيين، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال شاب من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس بعد مداهمة منزل عائلته، فيما تم اعتقال خمسة، من بينهم فتى، خلال مداهمات بمدينة الخليل وبلدة سعير (بمُحافظة الخليل) الجنوبية.وأضافت المصادر أنه تم اعتقال طفل (12 عاما) من بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة، بعد مداهمة منزل عائلته، فيما تم اعتقال شابين آخرين من حي "القرمي" بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.