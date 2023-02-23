مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل أحد حراسه بعد اعتداء إمرأة يهودية عليه

اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية وسط الضفة الغربية، عبر باب المغاربة اذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية في ساحات الحرم وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته وقرب أبوابه.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيود على دخول الفلسطينيين الوافدين من الضفة الغربية ومدينة القدس وأراضي الـ48 إلى المسجد الأقصي المبارك، ونفذت عمليات تفتيش وتدقيق في الهويات الشخصية للوافدين.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الفلسطيني أحمد الصالحي (51 عاما) وهو أحد حراس المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال اعتقلت الحارس بعد ضبطه إمرأة يهودية تسللت إلى المسجد الأقصى فجر اليوم، وقامت بالاعتداء عليه..مشيرة إلى أن محامي الهيئة قال إن قوات الاحتلال نقلت الصالحي إلى مركز تحقيق "شرطة القشلة"، بدعوى استكمال إجراءات التحقيق معه.