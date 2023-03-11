سماع دوي 3 انفجارات في منطقة زابوروجيه الخاضعة للسيطرة الأوكرانية

أفاد عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، بسماع دوي انفجارات، في منطقة زابوروجيه الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية.

وأوضح روغوف، عبر "تلغرام"، أن الانفجارات وقعت الساعة 16:22 "بتوقيت موسكو"، وأن سكان المنطقة، أبلغوا عن وقوع 3 انفجارات على الأقل حتى اللحظة.

وأشار روغوف، إلى أن الإنذار الجوي، لم يعمل إلا بعد وقوع الانفجارات.

وسجل أمس الجمعة الـ 10 كن مارس، وقوع ما لا يقل عن 7 انفجارات في محيط محطة زابوروجية الكهروذرية.