قبرص تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة في قبرص إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس إلى 942 .

وأوضحت الوزرة أن الحالة الإيجابية الوحيدة تم تشخيصها بعد إجراء 447 اختبارا للقبرصيين الذين عادوا إلى البلاد ، مشيرة إلى شفاء 784 حالة، فيما توفي 17 حالة.