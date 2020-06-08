المغرب تسجل 26 إصابة بكورونا

سجلت المغرب اليوم 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 8250، فيما استقر عدد الوَفَيَات على 208 لليوم الثالث على التوالي بعد عدم الإعلان عن أي حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 7370 بعد تماثل ستة أشخاص للشفاء، فيما اُستبعدت 308 آلاف و 311 حالة بعد الكشف المخبري.