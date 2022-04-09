انفجار في معمل حديد شمالي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن انفجارا داخل معمل للحديد شمالي البلاد، تسبب بإصابة 14 شخصا وذكر مراسلنا، أن انفجارا حدث في معمل للحديث بالقرب من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، دون معرفة أسبابه حتى اللحظة وأضاف، أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة 14 شخصا، وأنباء عن وجود قتلى أيضا.