ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر يعلن أن خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية