ترامب يواصل تهديداته للسعوديه بشأن اختفاء جمال خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "عقابا شديدا" ينتظر السعودية إذا ثبت أنها قتلت الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصليتها في اسطنبول.

وجاء تهديد ترامب في مقابلة تلفزيونية لبرنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي اس الأمريكية.

وكان خاشقجي، الذي عرف بانتقاد سياسة الحكومة السعودية، قد اختفى في الثاني من أكتوبر/تشرين أول الجاري بعد زيارته القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتقول السعودية إن اتهامها بإصدار تعليمات بقتله "أكاذيب لا أساس لها".

ولكن ترامب أوضح أنه لا يريد اتخاذ خطوات قد تضر بتوفير وظائف للأمريكيين إذا منعت صفقات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية.

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الدولية من أجل الكشف عن مصير الصحفي السعودي.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بكشف الحقيقة فيما يتعلق باختفاء جمال خاشقجي.

وقال غوتيريش لبي بي سي إنه يخشى من تكرار هذا النمط من الاختفاء لدرجة تجعله يبدو "طبيعيا".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود قوله إن "المملكة أيضا تريد معرفة الحقيقة" ، ووصف اتهامها بإصدار أوامر بقتله بأنه "لا أسس له من الصحة".

وقال مصدر أمني تركي لبي بي سي إن "مسؤولين يملكون دلائل بالفيديو تثبت أن خاشقجي الذي يكتب في صحيفة واشنطن بوست قتل داخل القنصلية".

وقال غوتيريش أثناء حضوره اجتماعا لصندوق النقد الدولي "يجب أن نطالب بشدة بالكشف عن الحقيقة. يجب أن نعرف ما حصل بالضبط ومن المسؤول ، وحين تتكرر أوضاع كهذه علينا البحث عن طريقة لمحاسبة المسؤولين".

وأضاف أنه يرى أن على النظام القضائي أن يجعل المحاسبة ممكنة، وعبر عن قلقه "من أن يصبح هذا السلوك مقبولا وعاديا".