القوات العراقية تعتقل 5 إرهابيين في محافظتي الأنبار وكركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الثلاثاء، اعتقال 5 إرهابيين في محافظتي الانبار وكركوك.

وقالت الخلية - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"- "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات الأنبار، تم نصب كمائن محكمة في سيطرتي الشهيد احمد الصداك والشهيد بسام (7 كيلوجرامات) في الرمادي وفي قضاء الحويجة والطوز والعامرية".

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب.