صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك، محذرة من ضربات جوية روسية.

وأظهرت الخريطة أيضا إطلاق صفارات الإنذار في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف حتى الآن من مقاطعة زابورجيه.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، ردا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، حيث تبنّته استخبارات نظام كييف