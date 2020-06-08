لا إصابات جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يستقر إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عند 1087 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 982 حالة، فيما استقرت الوَفَيَات عند 49 وفاة.