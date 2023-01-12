مقتل رجل أمن وإصابة اثنين في هجوم مسلح جنوب إيران

أعلنت إيران، اليوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن في هجوم لمسلحين في سيستان بلوشستان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، عن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان العميد محمد قنبري، قوله: "بمقتل أحد أفراد هذه القوى وإصابة اثنين آخرين إثر اعتداء شنه أشرار مسلحون على نقطة تفتيش في الطريق بين زاهدان وخاش".

وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن ردا على الهجوم"، مؤكدًا "بدء عملية ملاحقة الأشرار المسلحين للقبض عليهم".

وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".