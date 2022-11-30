الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 مواطنين من الضفة
آخر تحديث GMT15:28:25
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 مواطنين من الضفة

العرب اليوم -

العرب اليوم - الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 مواطنين من الضفة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
القدس المحتلة_ العرب اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرة مواطنين، من الضفة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، فادي خالد محمود أبو خلف، من قرية عصيرة القبلية.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد سليمان غانم، والأسير المحرر مؤمن موفق أبو كاملة (21 عاما)، والأسير المحرر مجد عبد الله راضي علي، من بلدة عنبتا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر محمد عبد الهادي عدوان، من بلدة العيزرية.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، محمد يوسف شاهين من بلدة دورا، وعطا الله اسماعيل الطيطي من مخيم الفوار، ورائد احمد البطاط من بلدة الظاهرية.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب خالد سابق علاونة، بعد أن داهمت منزله في بلدة جبع وفتشته.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن عفيف سلوم، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، في حي الطيرة من المدينة.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 مواطنين من الضفة الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 مواطنين من الضفة



أخبار ذات صلة

GMT 15:25 2022 الأربعاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

القوات العراقية تعتقل 5 إرهابيين في محافظتي الأنبار وكركوك
العرب اليوم - القوات العراقية تعتقل 5 إرهابيين في محافظتي الأنبار وكركوك

GMT 14:54 2022 الأربعاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

لافروف يُصرح يجب تجنب أي نوع من المواجهة العسكرية بين القوى النووية حتى لو كانت بالأسلحة التقليدية
العرب اليوم - لافروف يُصرح يجب تجنب أي نوع من المواجهة العسكرية بين القوى النووية حتى لو كانت بالأسلحة التقليدية

GMT 14:34 2022 الأربعاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

وزارة الدفاع الروسية تُصرح القوات المسلحة تحرر مدينة أندرييفكا في أقليم دونيتسك الروسي بالكامل
العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية تُصرح القوات المسلحة تحرر مدينة أندرييفكا في أقليم دونيتسك الروسي بالكامل

GMT 07:27 2022 الأربعاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

صافرات الإنذار تدوي في منطقتين في أوكرانيا
العرب اليوم - صافرات الإنذار تدوي في منطقتين في أوكرانيا

GMT 06:50 2022 الأربعاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل 3 وإصابة 21 في تفجير استهدف دورية للشرطة جنوب غرب باكستان
العرب اليوم - مقتل 3 وإصابة 21 في تفجير استهدف دورية للشرطة جنوب غرب باكستان

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نادين نجيم تجمّع بين الأَناقَة والجرأة في إطلالاتها

بيروت - العرب اليوم

الفنانة نادين نسيب نجيم عودت جمهورها على ظهورها المتميز على الشاشة من خلال أعمالها الفنية، كما تحرص على نشر صورها عبر حساباتها على السوشيال ميديا، والتي تشارك من خلالها عشاقها لحظات خاصة من حياتها العائلية، وقد فاجأت جمهورها منذ فترة بالاعلان عن ارتباطها ثم تأكيد خطوبتها، واختارات الفنانة اللبنانية العديد من الإطلالات التي تميزت بالإشراق والتألق من خلال إطلالات غاية في الأناقة، ولم تتخل نادين عن جرأتها المعهودة في استعراض جمال قوامها وازيائها سواء خلال جلسات التصوير التي خضعت لها أو أثناء مشاركتها في الفعاليات الفنية. ظهور خاطف لنادين نسيب نجيم في موسم الرياض نادين نسيب نجيم خطفت الأنظار بإطلالتها الفخمة أثناء مشاركتها في موسم الرياض، حيث أطلت بفستان أبيض طويل غني بالتفاصيل الفاخرة من ابداع مصمم الأزياء اللبناني العا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:45 2022 الثلاثاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

سلمى أبوضيف الوجه الإعلاني لـ"Valentino" في الشرق الأوسط
العرب اليوم - سلمى أبوضيف الوجه الإعلاني لـ"Valentino" في الشرق الأوسط

GMT 12:48 2022 السبت ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

"ناشيونال جيوغرافيك" تكشف عن أفضل الوجهات السياحية في 2023
العرب اليوم - "ناشيونال جيوغرافيك" تكشف عن أفضل الوجهات السياحية في 2023

GMT 06:26 2022 الأحد ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة
العرب اليوم - نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة

GMT 06:09 2022 الإثنين ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

سوناك يشدّد على ضرورة مواجهة الصين وروسيا في أول خطاب عن السياسة الخارجية
العرب اليوم - سوناك يشدّد على ضرورة مواجهة الصين وروسيا في أول خطاب عن السياسة الخارجية

GMT 11:15 2022 الإثنين ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

الحرس الثوري الإيراني يعتقل مسؤولا في قناة إيران إنترناشونال
العرب اليوم - الحرس الثوري الإيراني يعتقل مسؤولا في قناة إيران إنترناشونال

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 05:15 2019 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

طرق علاج التهاب المسالك البولية في المنزل وطرد البكتيريا
العرب اليوم - طرق علاج التهاب المسالك البولية في المنزل وطرد البكتيريا

GMT 04:30 2021 الأربعاء ,05 أيار / مايو

جرح فلسطين المفتوح
العرب اليوم - جرح فلسطين المفتوح

GMT 11:09 2021 الإثنين ,20 كانون الأول / ديسمبر

عطش.. وجوع.. وسيادة منقوصة
العرب اليوم - عطش.. وجوع.. وسيادة منقوصة

GMT 08:40 2014 الخميس ,15 أيار / مايو

سُحِقت الإنسانيّة.. فمات الإنسان
العرب اليوم - سُحِقت الإنسانيّة.. فمات الإنسان

GMT 10:43 2015 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

فنانات عربيات يؤكدن أن "القبلات" الدرامية حقيقة وليست "جرافيك"
العرب اليوم - فنانات عربيات يؤكدن أن "القبلات" الدرامية حقيقة وليست "جرافيك"

GMT 17:41 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

الموت يفجع الفنان حاتم العراقي بعد صراع مع المرض
العرب اليوم - الموت يفجع الفنان حاتم العراقي بعد صراع مع المرض

GMT 21:23 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

صالح الجسمي يرفض الوساطة والتدخل في قضية مريم حسين
العرب اليوم - صالح الجسمي يرفض الوساطة والتدخل في قضية مريم حسين

GMT 15:59 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

"الأهلي" يحقق 27 ميدالية في تصفيات بطولة التميز لذوي الاحتياجات الخاصة
العرب اليوم - "الأهلي" يحقق 27 ميدالية في تصفيات بطولة التميز لذوي الاحتياجات الخاصة

GMT 20:09 2018 الخميس ,02 آب / أغسطس

كارل رومينيجه يتهم رينهارد جريندل بالميل للشعبوية
العرب اليوم - كارل رومينيجه يتهم رينهارد جريندل بالميل للشعبوية

GMT 14:51 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان

قمر الأكثر إثارة للجدل على "إنستغرام" بسبب صورها العارية
العرب اليوم - قمر الأكثر إثارة للجدل على "إنستغرام" بسبب صورها العارية

GMT 20:09 2016 الإثنين ,28 آذار/ مارس

الفنانة وفاء موصللي تتزوج للمرة الرابعة في باب الحارة
العرب اليوم - الفنانة وفاء موصللي تتزوج للمرة الرابعة في باب الحارة

GMT 23:18 2017 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير

إنفاق السياح في كندا يسجل أكبر قفزة في 20 عامًا
العرب اليوم - إنفاق السياح في كندا يسجل أكبر قفزة في 20 عامًا

GMT 02:34 2017 الثلاثاء ,02 أيار / مايو

"لو تروميلو في نوتردام" أبرز 10 مطاعم مميّزة في باريس 
العرب اليوم - "لو تروميلو في نوتردام" أبرز 10 مطاعم مميّزة في باريس 

GMT 07:20 2021 الإثنين ,19 إبريل / نيسان

ظاهرة فلكية بديعة في سماء مصر الثلاثاء
العرب اليوم - ظاهرة فلكية بديعة في سماء مصر الثلاثاء

GMT 21:53 2020 الأحد ,29 آذار/ مارس

عالم سعودي يزف بشرى سارة إلى العالم حول تراجع فيروس "كورونا"
العرب اليوم - عالم سعودي يزف بشرى سارة إلى العالم حول تراجع فيروس "كورونا"

GMT 01:12 2020 الأربعاء ,04 آذار/ مارس

أفكار مختلفة لاستغلال الملابس القديمة في أعمال مفيدة
العرب اليوم - أفكار مختلفة لاستغلال الملابس القديمة في أعمال مفيدة

GMT 02:17 2020 الأحد ,19 كانون الثاني / يناير

النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنةً بالرجال
العرب اليوم - النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنةً بالرجال

GMT 06:39 2020 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير

8 أشياء لم تكن تعرفها من قبل عن جسمك بدءًا من الذكريات
العرب اليوم - 8 أشياء لم تكن تعرفها من قبل عن جسمك بدءًا من الذكريات

GMT 07:05 2019 السبت ,14 كانون الأول / ديسمبر

الفراعنة في المركز الثالث في الجولة الأولى من البطولة العربية للجولف
العرب اليوم - الفراعنة في المركز الثالث في الجولة الأولى من البطولة العربية للجولف

GMT 10:25 2019 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

محمود كهربا يثير الجدل من جديد بـ صورة مع مدرب أحمال الأهلي
العرب اليوم - محمود كهربا يثير الجدل من جديد بـ صورة مع مدرب أحمال الأهلي

GMT 22:10 2019 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

الشباب يتخطى الوحدة بثنائية في الدوري السعودي
العرب اليوم - الشباب يتخطى الوحدة بثنائية في الدوري السعودي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab