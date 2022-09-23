وزارة الدفاع الروسي تؤكد أن القوات الجوية تقضي على أكثر من 320 مسلحًا أوكرانيًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 23 سبتمبر، القضاء على أكثر من 320 جنديًا أوكرانيًا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة لضربة عالية الدقة من قبل القوات الجوية الروسية على وحدات من اللواء 81 للطائرات بالقرب من مدينة كراماتورسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على أكثر من 220 جنديًا أوكرانيًا".