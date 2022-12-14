مقتل 3 عسكريين عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في شمال بغداد

قتل ضابط عراقي وجنديان، وأصيب 3 آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم خلال عبورها على طريق في منطقة زراعية واقعة في شمالي بغداد.

ووقع الهجوم الذي لم يتم تبنيه، اليوم الأربعاء، في منطقة الطارمية، وهي منطقة نائية تبعد نحو 30 كيلومترا شمال العاصمة، وتجهد القوات الأمنية العراقية على تأمينها، حيث لا يزال فيها خلايا لتنظيم الدولة الاسلامية.

وبحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني الحكومية، أدى الانفجار إلى مقتل "آمر الفوج الأول بلواء المشاة 59 واثنين من المراتب، كما أدى الحادث إلى إصابة ضابط واثنين من المراتب".

وأضاف البيان أن فريقا من مسؤولين أمنيين وصلوا الطارمية من أجل "الوقوف على أسباب وتفاصيل حادث انفجار عبوة ناسفة على قوة أمنية خلال تنفيذها واجبا" في المنطقة.

وفي عام 2017، أعلن العراق "الانتصار" على تنظيم الدولة الاسلامية، لكن عناصر التنظيم لا يزالوا ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد، مثل منطقة الطارمية.

ويستغل الجهاديون طبيعة هذه المنطقة المليئة بالبساتين وأشجار النخيل، للاختباء وشن هجمات متفرقة غالباً ما تستهدف القوات الأمنية.

وتشن القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضد هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات الجهاديين بضربات جوية أو مداهمات برية.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة، لكنه هزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019.