الدفاع الروسية تنفي الاتهامات بقتل قواتها مدنيين في مدينة بوتشا قرب كييف

نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات بقتل قواتها مدنيين في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأحد: "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على "جرائم" من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".