أوكرانيا تعلن روسيا قصفت منطقة خيرسون أكثر من 40 مرة وإصابة أربعة أشخاص

أعلن ياروسلاف يانوشفيتش، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون اليوم الخميس أن الجيش الروسي، قصف خلال اليوم الماضي إقليم خيرسون 41 مرة ، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص .

وقال يانوشفيتش -في منشور نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- قصف الروس "أراضي منطقة خيرسون 41 مرة. أطلقوا النار من المدفعية و قذائف الهاون والدبابات " .

وأضاف أن خيرسون تعرضت للقصف تسع مرات،واستُهدفت الأحياء السكنية، وسقطت القذائف الروسية على منازل خاصة ومجمعات سكنية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.