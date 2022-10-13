تضرر مبنى سكني في مدينة بلغورد الروسية الحدودية بشظايا صاروخ أوكراني

تضرر مبنى سكني في مدينة بلغورد الروسية الحدودية جراء سقوط شظايا صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه المدينة وتصدت لها الدفاعات الجوية الروسية وقال عمدة المدينة أنطون إيفانوف، "تضرر مبنى سكني في شارع جوبكين في المدينة نتيجة سقوط شظايا استهداف صاروخي أوكراني للمدينة حيث تصدت له دفاعاتنا الجوية"، منوها بتضرر الطابق العلوي للمبنى السكني.