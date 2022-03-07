تركيا ترحب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
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تركيا ترحب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

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العرب اليوم - تركيا ترحب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

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أنقرة - العرب اليوم

 رحبت تركيا، اليوم الاثنين، بإعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا لإخلاء المدنيين وقال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية عبر "تويتر": "ستواصل تركيا مبادراتها بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، حتى يصبح وقف إطلاق النار دائما وتثمر مفاوضات السلام" وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقفا مؤقتا لإطلاق النار في مدن كييف وماريوبول وخاركيف وسومي الأوكرانية، اعتبارا من الساعة 10:00 صباحا، بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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تركيا ترحب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا تركيا ترحب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا



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