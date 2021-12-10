مقاتلة روسية ترافق طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود
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مقاتلة روسية ترافق طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود

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العرب اليوم - مقاتلة روسية ترافق طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود

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موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلة من طراز "سو-30" تابعة لقواتها رافقت طائرة استطلاع أمريكية فوق المياه الدولية للبحر الأسود.

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مقاتلة روسية ترافق طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود مقاتلة روسية ترافق طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود



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