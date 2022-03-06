الكرملين يعلن بوتين أكد لماكرون استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا حال التطبيق غير المشروط لمطالب موسكو

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في حال "التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة".