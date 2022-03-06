الكرملين يعلن بوتين أكد لماكرون استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا حال التطبيق غير المشروط لمطالب موسكو
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الكرملين يعلن بوتين أكد لماكرون استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا حال التطبيق غير المشروط لمطالب موسكو

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العرب اليوم - الكرملين يعلن بوتين أكد لماكرون استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا حال التطبيق غير المشروط لمطالب موسكو

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موسكو - العرب اليوم

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في حال "التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة".

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الكرملين يعلن بوتين أكد لماكرون استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا حال التطبيق غير المشروط لمطالب موسكو الكرملين يعلن بوتين أكد لماكرون استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا حال التطبيق غير المشروط لمطالب موسكو



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