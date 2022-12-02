قتلى وجرحى في انفجار بمسجد في العاصمة الأفغانية كابول

قالت وسائل إعلام أفغانية، إن انفجارا وقع اليوم الجمعة بمسجد تابع لمكتب الحزب الإسلامي الأفغاني في العاصمة كابول، أسفر عن مقتل شخصين.

وذكرت وسائل إعلام أن الانفجار وقع اليوم الجمعة في مسجد بالعاصمة الأفغانية يتبع الحزب الإسلامي الأفغاني الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق قلب الدين حكمتيار، حيث صرح المصدر بأن اثنين من حراس الحزب وثلاثة من المهاجمين قتلوا في الانفجار.