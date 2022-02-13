المبعوث الأممي لليبيا يبحث في طرابلس خيارات إجراء الانتخابات في نهاية العام

أقر مسؤول برلماني رفيع بسقوط وانتهاء شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في ظل تفريطها في السيادة اليمنية وغض الطرف عما يحدث من اختراقات كبيرة في شؤون السيادة اليمنية .

وعلق المستشار الرئاسي ونائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر " تويتر " على تقرير للأسوشيتد برس بشأن بناء الإمارات لقاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية .

وأكد جباري في تغريدته بأن " من فرط في سيادة بلدة سقطت شرعيته " وهو ما عد إقرار نيابي بسقوط الشرعية جراء تفريطها الكامل في السيادة اليمنية وعدم اتخاذها أي ردود فعل تجاه تلك الأعمال التي تعد تدخلا سافرا في السيادة اليمنية على أراضيها .