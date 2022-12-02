أوكرانيا تعلن احتراق منشأة للبنية التحتية بزابوروجيا إثر هجمات روسية

أعلنت السلطات المحلية فى مدينة زابوروجيا بجنوب أوكرانيا، اليوم الجمعة، اشتعال النيران فى منشأة للبنية التحتية بعد أن قصفت القوات الروسية المدينة فى الساعات الماضية.

جاء ذلك في منشور كتبه أناتولي كورتيف، سكرتير مجلس المدينة على موقع "تليجرام" الإلكترونى (ونقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية) قال فيه: إن موجة الانفجار دمرت نوافذ المنازل المجاورة، غير أن الخدمات ذات الصلة تعمل بالفعل في الموقع وجاري توضيح المعلومات حول الدمار والخسائر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.