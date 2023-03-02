الاحتلال الإسرائيلي يشدد من إجراءاته بمحيط نابلس

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، من إجراءاتها في محيط محافظة نابلس، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت الوكالة، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز زعترة جنوب نابلس، وواصلت عمليات تفتيش وتدقيق الخارجين من المدينة على حاجز حوارة.

وذكر أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية أمام حركة المواطنين، وأجرت عمليات تدقيق وتفتيش على حاجزي صرة ومفرق الطنيب.

يذكر أن حاجز زعترة ومحيطه، يشهد انتشارا للمستوطنين الذين ينظمون مسيرة في الموقع.