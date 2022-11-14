استشهاد شابة فلسطينية برصاص الاحتلال غرب رام الله والخارجية الفلسطينية تدين

استشهدت اليوم الاثنين، شابة فلسطينية وأصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في "بيتونيا" غرب مدينة رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الشابة سناء الطل (19 عاما) من الظاهرية جنوب الخليل، استشهدت بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بيتونيا.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن شابا يدعى أنس حسونة (26 عاما) أصيب وجرى اعتقاله، إضافة إلى اعتقال الشابين أكرم سلمي، وطارق العمواسي من بيتونيا.

ومن جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف تصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، والذي كان آخر ضحاياه استشهاد الفتاة سناء اليوم في "بيتونيا".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على الانخراط في مفاوضات جدية مع الجانب الفلسطيني تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.