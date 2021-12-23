قتلى وجرحى إثر انفجار في أحد أسواق العاصمة الإيرانية طهران
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قتلى وجرحى إثر انفجار في أحد أسواق العاصمة الإيرانية طهران

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العرب اليوم - قتلى وجرحى إثر انفجار في أحد أسواق العاصمة الإيرانية طهران

قتلى وجرحى إثر انفجار في أحد أسواق العاصمة الإيرانية طهران
طهران - العرب اليوم

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وجرح آخرون إثر انفجار وحريق، اليوم الخميس، في أحد أسواق العاصمة الإيرانية طهران.ووفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية، فإن الانفجار وقع داخل سوق "شهيد محلاتي" للزهور شرق العاصمة، لافتة إلى أن حوادث مشابهة وقعت بالمكان سابقا، "حيث يعتبر أحد أكثر الأسواق خطورة في طهران".ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم خدمات الإطفاء، سيد جلال مالكي، قوله إن "محلا تعرض لانفجار غاز أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المحلات وتدميرها".وأضاف أن "عملية إطفاء الحرائق انتهت، لكن عمليات إزالة الأنقاض والبحث مستمرة".

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قتلى وجرحى إثر انفجار في أحد أسواق العاصمة الإيرانية طهران قتلى وجرحى إثر انفجار في أحد أسواق العاصمة الإيرانية طهران



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