أفاد مصارصحفية في إيران نقلا عن وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية يوم الثلاثاء، بوجود أنباء عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية.وقالت وسائل إعلام إيرانية إن اسم السفينة "هيبرن" تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وتستخدم لنقل السيارات وتم استهدافها قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.