الدفاع التركية تُعلن مقتل جندي شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي في عملية "المخلب – القفل" الجارية ضد تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق. وقالت الوزارة في بيان الأحد "إن الرقيب مؤمن تشارقجي استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها الإرهابيون في منطقة العملية". وأعربت عن "تعازيها لأسرة الشهيد والقوات المسلحة والشعب التركي عامة".