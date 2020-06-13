أفريقيا تسجل 225 ألف إصابة بـ فيروس كورونا وتعافى 102 ألف حالة

سجلت القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد حيث وصلت أعداد الإصابات فى دول القارة الأفريقية إلى 225,105 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد، من بينهم 6,040 حالة وفاة وتعافى 102,846 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عن القارات الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد وهما الأمريكتان، مؤكدة أن تلك القارتين تتحملان العبء الأكبر لوباء فيروس كورونا على مستوى العالم في الوقت الحالي، حيث توجد في أمريكا الشمالية والجنوبية 4 من الدول العشر الأكثر تضررا بالجائحة.