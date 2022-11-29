الأمم المتحدة تُعلن أن أول سفينة تحمل أسمدة روسية غادرت هولندا متوجهة إلى إفريقيا

أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أن أول سفينة تحمل الأسمدة الروسية المحتجزة بسبب العقوبات، غادرت ميناء هولندا، متوجة إلى إفريقيا



ومن المتوقع أن تتجه السفينة من هولندا إلى موزمبيق، وعندما تصل السفينة إلى موزمبيق، سيتم نقل الأسمدة إلى مالاوي عن طريق البر.