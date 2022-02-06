الجيش الباكستاني يعلن مقتل 5 على الأقل من جنوده جراء إطلاق نار من أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد أن خمسة على الأقل من عناصره قتلوا جراء إطلاق نار من أراضي أفغانستان، وفقا لوسائل إعلام محلية وتبنت "طالبان باكستان" الهجوم.