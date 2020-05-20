جنوب أفريقيا تُسجل 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت جمهورية جنوب أفريقيا اليوم 767 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 17200 حالة.

وأفادت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان أن عدد الوفيات ارتفع إلى 312 حالة بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، وأن عدد المتعافين بلغ 7960 شخصًا.

يذكر أن جنوب أفريقيا مازالت تتصدر قائمة دول القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات .