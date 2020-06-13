إسرائيل تسجل 94 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 18795 حالة

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، السبت، آخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 داخل إسرائيل.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وتابعت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 18795 حالة.وقالت الصحة الإسرائيلية، إن من بين الإصابات 34 إصابة خطيرة، منها 25 على أجهزة التنفس الصناعي.

وأكدت صحة إسرائيل أن هناك 15310 حالات تماثلت للشفاء.وأضافت الوزارة أنه لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس، واستقر العدد عند 300 وفاة.