عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

ونفذّ المُستوطنون جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية فى باحات الأقصى خاصة عند الجزء الشرقى، بحماية من شرطة الاحتلال التي عززت انتشارها داخله وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد.

ويقتحم المُستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومى، وتزداد الاقتحامات وتيرة وكثافة فى الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.

من جانب أخر أصيب أربعة صيادين فلسطينيين، اليوم الخميس، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلى أثناء ممارستهم الصيد فى بحر مدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب مركب صيد على متنه أربعة صيادين قبالة شاطئ بحر مدينة غزة، ما أدى إلى إصابتهم.