155 مصابا بتصادم قطارين في كتالونيا الإسبانية

أفاد مسؤولون بإصابة 155 شخصا إصابات معظمها طفيفة، في تصادم قطارين على أطراف مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا في شمال شرق إسبانيا اليوم الأربعاء.

وقالت خدمات الطوارئ في منطقة كاتالونيا إنه ليس بين المصابن حالات خطيرة وأغلبها عبارة عن كدمات، مع أنه تقرر نقل 39 شخصا إلى المستشفى.

ووقع الحادث في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، عندما اصطدم أحد القطارين السائرين على نفس السكة، بالعربة الخلفية للقطار الآخر الذي كان متوقفا في المحطة.

وكان على متن القطارين وقت الاصطدام نحو 800 راكب، وقالت خدمة الإطفاء إن أحدا منهم لم يعلق بالداخل وتمكنوا من الخروج بأنفسهم.

وذكر وزير النقل راكيل سانشيز أن تحقيقا يجري في أسباب الحادث.