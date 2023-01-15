مقتل جندي إسرائيلي بقنبلة قرب سريره في الضفة

كشف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن جندياً قتل، فيما أصيب 4 آخرون بجراح متفاوتة، في منتصف ليلة السبت - الأحد، على أثر انفجار قنبلة يدوية قرب الأسرة في الغرفة التي كانوا ينامون فيها، داخل قاعدة التدريب العسكري للواء «كفير»، بغور الأردن، شرق الضفة الغربية.

وقال الناطق إن الجيش بدأ التحقيق في ملابسات الحادث، مشيراً إلى أنه في نهاية التحقيق سترفع النتائج إلى النيابة العسكرية للنظر فيها. ولكنه أوضح أن النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أن الغرفة ضمت 7 جنود، كانوا نائمين عندما انفجرت قنبلة يدوية موضوعة داخل حقيبة أحد الجنود التي ركنها بالقرب من سريره. وقد انفجرت لسبب غير معروف وتسببت في مقتله وأصابت 4 آخرين بجراح وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، والإصابات الأخرى وصفت بين طفيفة ومتوسطة.

وأفاد الناطق بأن الطواقم الطبية في القاعدة العسكرية بذلت جهوداً مضنية لإحيائه، لكنها فشلت. وقد تم نقل الجنود الخمسة إلى مستشفى شيبا تل هشومير في رمات غان وهداسا عين كارم في القدس لمعالجتهم.

وكانت شعبة القوى العاملة التابعة للجيش الإسرائيلي، قد أعلنت في مطلع الشهر الحالي، أنه خلال عام 2022، قتل 44 جندياً في صفوفه 3 منهم سقطوا في مواجهات مع الفلسطينيين بالضفة الغربية، و14 ماتوا منتحرين (بزيادة 3 قتلى من السنة السابقة)، وثلاثة قتلوا بالخطأ برصاص رفاقهم، والباقون قتلوا في حوادث «عمل» (اثنان منهم في سلاح الجو)، أو في حوادث طرق (6 جنود في حوادث سير مدنية وجندي واحد في حادث طرق خلال تدريب عسكري).

وأظهرت المعطيات ارتفاعاً بعدد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2021. إذ إن المعطيات الرسمية الإسرائيلية تشير إلى مقتل 31 جندياً إسرائيلياً خلال عام 2021، و28 في عام 2020. وأشارت المعطيات إلى أن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى خلال 2022 هو الأعلى منذ عام 2017 الذي سجل فيه مقتل 55 جندياً، يليه عام 2018 الذي قتل خلاله 43 جندياً، بينما قتل 27 جندياً في عام 2019.