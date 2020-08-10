بدء توافد المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط بيروت
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بدء توافد المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط بيروت

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العرب اليوم - بدء توافد المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط بيروت

متظاهرون لبنانيون
بيروت - العرب اليوم

بدء توافد المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط بيروت

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بدء توافد المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط بيروت بدء توافد المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط بيروت



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