وزير الخارجية الجزائري يؤكد انه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم يؤكد انه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية