وزير الخارجية الجزائري يؤكد انه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية
آخر تحديث GMT15:28:57
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الاتحاد الأوروبي يندد بالتدخلات الخارجية "غير المقبولة" في نزاع ناغورني كاراباخ المملكة العربية السعودية تحض أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن وزير الخارجية الجزائري يؤكد أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها وزير الخارجية الجزائري يؤكد انه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين من جراء سقوط صاروخ على منزل قرب سياج مطار بغداد الرئاسة العراقية تشدد على ضرورة ترسيخ سيادة الدولة لتحقيق الأمن وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات مبكرة بعيدة عن التزوير والتلاعب الخارجية الإيرانية تشجب التعرض للمراكز الدبلوماسية في العراق وزارة الخارجية الروسية تحض كل الأطراف على ضبط النفس في أزمة ناغورنو كاراباخ سلطنة عمان تعيد فتح المساجد فى 15 نوفمبر / تشرين الثاني الداخلية المصرية تعلن مقتل اثنين من العناصر الإرهابية من المطلوبين أمنيا في مداهمة في محافظة القليوبية
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وزير الخارجية الجزائري يؤكد انه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير الخارجية الجزائري يؤكد انه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم
الجزائر - العرب اليوم

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم يؤكد انه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير الخارجية الجزائري يؤكد انه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية وزير الخارجية الجزائري يؤكد انه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية



أخبار ذات صلة

GMT 15:20 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

الاتحاد الأوروبي يندد بالتدخلات الخارجية "غير المقبولة" في نزاع ناغورني كاراباخ
العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يندد بالتدخلات الخارجية "غير المقبولة" في نزاع ناغورني كاراباخ

GMT 15:09 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

المملكة العربية السعودية تحض أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن
العرب اليوم - المملكة العربية السعودية تحض أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن

GMT 15:05 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

وزير الخارجية الجزائري يؤكد أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها
العرب اليوم - وزير الخارجية الجزائري يؤكد أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها

GMT 14:52 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين من جراء سقوط صاروخ على منزل قرب سياج مطار بغداد
العرب اليوم - مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين من جراء سقوط صاروخ على منزل قرب سياج مطار بغداد

GMT 14:51 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

الرئاسة العراقية تشدد على ضرورة ترسيخ سيادة الدولة لتحقيق الأمن وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات مبكرة بعيدة عن التزوير والتلاعب
العرب اليوم - الرئاسة العراقية تشدد على ضرورة ترسيخ سيادة الدولة لتحقيق الأمن وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات مبكرة بعيدة عن التزوير والتلاعب

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

احتلّت عناوين الأخبار بعدما وضعت طفلتها الأولى من صديقها زين مالك

إليكِ أجمل إطلالات جيجي حديد خلال فترة حمّلها انتقي منها ما يُناسب ذوقكِ

واشنطن - العرب اليوم

إطلالات عارضة الأزياء جيجي حديد خلال الحمل، تفاوتت بين الجريء والكاجول، لكن في كلتي الحالتين أطلّت كعادتها بأزياء عصرية واكبت فيها  أحدث صيحات الموضة، واحتلت جيجي حديد العناوين في الساعات الماضية بعدما وضعت طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك، حيث نشر كل من جيجي ومالك صورة على موقع انستغرام لإعلان الخبر السعيد، وفي هذه المناسبة جمعنا لكنّ اجمل اطلالات جيجي حديد في فترة حملها.ونشرت حديد منذ شهر تقريباً صوراً لها من جلسة تصوير خضعت لها قبيل وضع مولودتها، وقد تألقت بفستان طويل أبيض وجاء قماشه شفافاً عند منطقة البطن ليبرز بطنها، وأطلت في يوليو الماضي بلقاء مباشر عبر انستغرام وقد كشفت عن إطلالاتها وهي حامل للمرة الأولى بقميص بنقشة المربعات باللونين الابيض والأخضر. وبدت عارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 25 عاماً، ساحرة بق...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:31 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

موديلات فساتين سهرة لقصيرات القامة لخريف 2020 اختاري منها ما يُناسب ذوقكِ
العرب اليوم - موديلات فساتين سهرة لقصيرات القامة لخريف 2020 اختاري منها ما يُناسب ذوقكِ

GMT 01:42 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

إليك أفضل الأماكن السياحية في "جدة" السعودية العائلات لخريف 2020
العرب اليوم - إليك أفضل الأماكن السياحية في "جدة" السعودية العائلات لخريف 2020

GMT 02:22 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

ديكورات بـ"الأبيض" والأزرق" لغرف المعيشة الشتويَّة اختاري من بينها ما يُناسبكِ
العرب اليوم - ديكورات بـ"الأبيض" والأزرق" لغرف المعيشة الشتويَّة اختاري من بينها ما يُناسبكِ

GMT 02:49 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

تحالف دعم الشرعية يؤكّد أنّ اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم
العرب اليوم - تحالف دعم الشرعية يؤكّد أنّ اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم

GMT 02:18 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

"ملح الانستغرام" يُعلن عودة أحمد خميس ومشاعل الشحي لبعضهما بعد انفصال شهرين
العرب اليوم - "ملح الانستغرام" يُعلن عودة أحمد خميس ومشاعل الشحي لبعضهما بعد انفصال شهرين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:06 2020 الأحد ,27 أيلول / سبتمبر

توقيف ربة منزل متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع نجل شقيقتها في مصر
العرب اليوم - توقيف ربة منزل متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع نجل شقيقتها في مصر

GMT 16:33 2020 السبت ,26 أيلول / سبتمبر

الموت يحزن عمرو دياب بوفاة ملحن شهير "سبت فراغ كبير"
العرب اليوم - الموت يحزن عمرو دياب بوفاة ملحن شهير "سبت فراغ كبير"

GMT 07:22 2020 السبت ,26 أيلول / سبتمبر

تفاصيل سقوط "المدرس المُسنّ" المتهم بالتحرش بطفلة في قبضة الأمن المصري
العرب اليوم - تفاصيل سقوط "المدرس المُسنّ" المتهم بالتحرش بطفلة في قبضة الأمن المصري

GMT 01:36 2020 الثلاثاء ,22 أيلول / سبتمبر

الإمارات توقع اتفاقية لتدريب رواد فضاء إماراتيين في "ناسا"
العرب اليوم - الإمارات توقع اتفاقية لتدريب رواد فضاء إماراتيين في "ناسا"

GMT 14:22 2020 الخميس ,24 أيلول / سبتمبر

زوج يكتشف خيانة شريكة حياته بعد زواج استمر 14 عامًا
العرب اليوم - زوج يكتشف خيانة شريكة حياته بعد زواج استمر 14 عامًا

GMT 02:34 2020 الجمعة ,25 أيلول / سبتمبر

القصة الكاملة وراء انتشار شائعة وفاة سمير غانم تعرّف عليها
العرب اليوم - القصة الكاملة وراء انتشار شائعة وفاة سمير غانم تعرّف عليها

GMT 18:33 2020 الخميس ,24 أيلول / سبتمبر

المصرية التي اتهمت بخيانة زوجها 11 عامًا تكشف خفايا القضية
العرب اليوم - المصرية التي اتهمت بخيانة زوجها 11 عامًا تكشف خفايا القضية

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 16:28 2020 الجمعة ,25 أيلول / سبتمبر

عادل إمام يدخل في نوبة بكاء بعد وفاة فنان مصري كبير
العرب اليوم - عادل إمام يدخل في نوبة بكاء بعد وفاة فنان مصري كبير

GMT 19:59 2020 السبت ,26 أيلول / سبتمبر

الفنانة دانا حلبي تتعرض لحادث سير مروع
العرب اليوم - الفنانة دانا حلبي تتعرض لحادث سير مروع

GMT 01:25 2020 الثلاثاء ,22 أيلول / سبتمبر

تعرف على أفضل شواطئ المملكة المتحدة التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أفضل شواطئ المملكة المتحدة التي تستحق الزيارة

GMT 07:23 2020 السبت ,05 أيلول / سبتمبر

علماء ألمان يحصلون على لقطات عالية الوضوح على الإطلاق للشمس
العرب اليوم - علماء ألمان يحصلون على لقطات عالية الوضوح على الإطلاق للشمس

GMT 02:30 2020 الأحد ,05 تموز / يوليو

أفكار ونصائح تُساعدكِ في اختيار ديكورات جبس "غرف نوم ناعمة"
العرب اليوم - أفكار ونصائح تُساعدكِ في اختيار ديكورات جبس "غرف نوم ناعمة"

GMT 17:35 2020 الإثنين ,21 أيلول / سبتمبر

الرومانية سيمونا هاليب تتأهل لنهائي بطولة روما للأساتذة على حساب موجوروزا
العرب اليوم - الرومانية سيمونا هاليب تتأهل لنهائي بطولة روما للأساتذة على حساب موجوروزا

GMT 16:44 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

الكشف عن تصميم السيارة الفاخرة الجديدة من شركة Genesis
العرب اليوم - الكشف عن تصميم السيارة الفاخرة الجديدة من شركة Genesis
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab