نيجيريا تُسجل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل المركز النيجيري لمكافحة الأمراض اليوم 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6401 حالة مؤكدة.

وقال المركز: إن حالات الشفاء من هذا المرض وصلت إلى 1734، بينما تم تسجيل 192 حالة وفاة من بينها 9 حالات جديدة .

وكانت نيجيريا قد أعلنت يوم أمس أنها ستفرض إجراءات "عزل عام محكم" في المناطق التي تبلّغ عن زيادات كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا، في حين ستمضي عملية إعادة فتح الاقتصاد على مراحل .