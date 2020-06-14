البرازيل تسجل ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 850 ألف حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 850 ألفا و514 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووصل عدد الوَفَيَات بسبب الفيروس في البرازيل إلى 42720 حالة، فيما تعافى 459 ألفا و436 شخصا من المصابين حتى الآن .