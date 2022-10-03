القوات الجوية الهندية تعلن إطلاق مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية
آخر تحديث GMT15:46:47
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

القوات الجوية الهندية تعلن إطلاق مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية

العرب اليوم -

العرب اليوم - القوات الجوية الهندية تعلن إطلاق مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية

عاجل
نيودلهى - العرب اليوم

   أعلنت القوات الجوية الهندية إطلاق مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القوات الجوية الهندية تعلن إطلاق مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية القوات الجوية الهندية تعلن إطلاق مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية



أخبار ذات صلة

GMT 14:51 2022 الإثنين ,03 تشرين الأول / أكتوبر

مقتل شابين فلسطينيين وإصابة آخر خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمنطقة تقع شمال رام الله في الضفة الغربية
العرب اليوم - مقتل شابين فلسطينيين وإصابة آخر خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمنطقة تقع شمال رام الله في الضفة الغربية

GMT 12:31 2022 الإثنين ,03 تشرين الأول / أكتوبر

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 700 جندي أوكراني وتدمير عشرات الآليات خلال اليوم الماضي
العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 700 جندي أوكراني وتدمير عشرات الآليات خلال اليوم الماضي

GMT 09:55 2022 الإثنين ,03 تشرين الأول / أكتوبر

مودع يقتحم مصرفاً في لبنان ويُحرر وديعته
العرب اليوم - مودع يقتحم مصرفاً في لبنان ويُحرر وديعته

GMT 09:06 2022 الإثنين ,03 تشرين الأول / أكتوبر

مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون
العرب اليوم - مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون

GMT 08:38 2022 الإثنين ,03 تشرين الأول / أكتوبر

مستوطنون يرقصون على وقع موسيقى صاخبة في المسجد الإبراهيمي
العرب اليوم - مستوطنون يرقصون على وقع موسيقى صاخبة في المسجد الإبراهيمي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

كارول سماحة تستعرض أناقتها في جمبسوت أسود مُميّز

القاهرة ـ العرب اليوم

شاركت النجمة كارول سماحة متابعيها بأحدث إطلالة لها، والتي جاءت الجمبسوت باللون الأسود، وجاءت الإطلالة ملفتة لسببين؛ أولهما أن تصميم الجمبسوت جاء بستايل سهرة أنيق مميز، وثانيًا أن كارول سماحة لم تظهر بستايل الجمبسوت كثيرًا في إطلالاتها، وشاركت كارول سماحة جمهورها ومتابعيها في كل مكان تفاصيل إطلالتها الجديدة، والتي خطفت الأنظار بها بستايل الجمبسوت باللون الأسود من توقيع Ziad Nakad، وجاء تصميم الإطلالة بستايل لامع مع صيحة البنطلون الواسع، في حين جاءت قصة الجزء العلوي من الإطلالة بدون أكمام مع ستايل V-Neck طويلة عند خط العنق والصدر. كارول سماحة اعتمدت لفتة أنيقة في إطلالة جمبسوت السهرة باللون الأسود، وهي صيحة الوشاح المنسدل على الكتفين والأكمام، حيث جاء بطبقة طويلة شفافة منسدلة على الذراعين بأسلوب انسيابي ناعم، وأكملت كارول سما...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 14:58 2022 الإثنين ,03 تشرين الأول / أكتوبر

ريا أبي راشد تتألق بالفساتين الصيفية
العرب اليوم - ريا أبي راشد تتألق بالفساتين الصيفية

GMT 06:10 2022 السبت ,01 تشرين الأول / أكتوبر

أفضل الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها في مصر
العرب اليوم - أفضل الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها في مصر

GMT 06:44 2022 الإثنين ,03 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار ذكية لإعادة استخدام ورق الحائط المتبقي لديك
العرب اليوم - أفكار ذكية لإعادة استخدام ورق الحائط المتبقي لديك

GMT 14:47 2022 الإثنين ,03 تشرين الأول / أكتوبر

القائد العسكري المخلوع يتخلّى عن الحكم لقادة الإنقلاب في بوركينا فاسو
العرب اليوم - القائد العسكري المخلوع يتخلّى عن الحكم لقادة الإنقلاب في بوركينا فاسو

GMT 06:28 2022 الجمعة ,30 أيلول / سبتمبر

بي بي سي تُقرّر إغلاق إذاعتها العربية بعد 84 عاماً
العرب اليوم - بي بي سي تُقرّر إغلاق إذاعتها العربية بعد 84 عاماً

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:09 2022 الأربعاء ,05 كانون الثاني / يناير

نبات شقائق النعمان يُسهم في علاج مرض الملاريا
العرب اليوم - نبات شقائق النعمان يُسهم في علاج مرض الملاريا

GMT 15:33 2022 الأربعاء ,21 أيلول / سبتمبر

دراسة النظام الغذائي عالي السكر يعطل ميكروبيوم الأمعاء ويسبب السمنة
العرب اليوم - دراسة النظام الغذائي عالي السكر يعطل ميكروبيوم الأمعاء ويسبب السمنة

GMT 10:17 2022 الأربعاء ,21 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أن النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب السكري من النوع الثاني
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب السكري من النوع الثاني

GMT 06:31 2022 الخميس ,08 أيلول / سبتمبر

وجبات خفيفة تُزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء
العرب اليوم - وجبات خفيفة تُزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

GMT 02:57 2022 الأربعاء ,21 أيلول / سبتمبر

إصابة أميركي بفيروس جدري القرود بعد تطعيمه باللقاح
العرب اليوم - إصابة أميركي بفيروس جدري القرود بعد تطعيمه باللقاح

GMT 03:21 2022 السبت ,27 آب / أغسطس

منظمة الصحة العالمية تؤكد أنملايين الأشخاص في منطقة القرن الأفريقي الكبرى يواجهون خطر المجاعة
العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تؤكد أنملايين الأشخاص في منطقة القرن الأفريقي الكبرى يواجهون خطر المجاعة

GMT 17:27 2022 الإثنين ,19 أيلول / سبتمبر

دراسة تُحدّد مخاطر تناول الأطفال للمضادات الحيوية
العرب اليوم - دراسة تُحدّد مخاطر تناول الأطفال للمضادات الحيوية

GMT 00:45 2022 الأربعاء ,21 أيلول / سبتمبر

وزارة الصحة السورية تٌعلن ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 23 شخصا والإصابات تتجاوز 250 حالة
العرب اليوم - وزارة الصحة السورية تٌعلن ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 23 شخصا والإصابات تتجاوز 250 حالة

GMT 21:59 2022 الجمعة ,26 آب / أغسطس

موديرنا تقاضي فايزر وشريكتها الألمانية لسرقتهما طريقة تصنيع لقاحات كورونا
العرب اليوم - موديرنا تقاضي فايزر وشريكتها الألمانية لسرقتهما طريقة تصنيع لقاحات كورونا

GMT 03:13 2022 الأربعاء ,24 آب / أغسطس

السبانخ تحمي من الخرف
العرب اليوم - السبانخ تحمي من الخرف

GMT 02:21 2020 الإثنين ,31 آب / أغسطس

أطعمة تتحكم بنسب السكر في الدم بطريقة سحرية تعرف عليها
العرب اليوم - أطعمة تتحكم بنسب السكر في الدم بطريقة سحرية تعرف عليها

GMT 21:09 2019 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

مصر بطلًا لكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عامًا
العرب اليوم - مصر بطلًا لكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عامًا

GMT 09:26 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تشجّعك ثقتك بنفسك على المشاركة في نشاطات عديدة
العرب اليوم - تشجّعك ثقتك بنفسك على المشاركة في نشاطات عديدة

GMT 03:34 2022 الخميس ,22 أيلول / سبتمبر

جودة النوم أكثر أهمية من مدته لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض
العرب اليوم - جودة النوم أكثر أهمية من مدته لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض

GMT 01:26 2018 الخميس ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

أعراض وأسباب وعلاج اكتئاب الاضطراب العاطفي الموسمي
العرب اليوم - أعراض وأسباب وعلاج اكتئاب الاضطراب العاطفي الموسمي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab