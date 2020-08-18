الحريري يؤكد أن العيش المشترك هو الأساس ومن أجله يجب أن يعترف كل شخص بأخطائه ويجب أن نكون صادقين مع بعضنا وعلى حزب الله أن يتعاون بهذا الموضوع وأظنّ أنّ المحكمة اليوم أثبتت أنها غير مسيّسة