تحقيق في فضيحة كبرى تورط فيها أويحيى وسلال في الجزائر

فتحت السلطات الجزائرية المختصة تحقيقا في ملف الفساد في مشروع "دنيا بارك"، وهو المشروع الذي كلف الخزينة العمومية خسائر كبيرة تقدر حسب مطلعين عليها بـ 6 مليارات دولار.

وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأن المبلغ مرشح للارتفاع بقيمة مليار دولار عن كل عام، في شكل تعويضات مفروضة على الحكومة الجزائرية لصالح "الشركة الإماراتية للاستثمار" عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الدولية المتعلقة بالقضية.