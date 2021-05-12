سرايا القدس : "نقول لنتنياهو وقادة جيشة المهزوم أن فصائل المقاومة بنت خططها وجهزت نفسها على إدارة هكذا معارك ولشهور عدة وأن ارتقاء أي قائد لن يوقف المعركة وسيزيدها عنفواناً"