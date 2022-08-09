أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة قرية "توريتسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.