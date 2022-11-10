مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف أوكراني علي دونيتسك

أعلنت السلطات فى دونيتسك مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضى دونيتسك وذكرت السلطات في دونيتسك اليوم الخميس، أنه "على مدار الـ 24 ساعة الماضية،، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي دونيتسك " ، مشيرة الى أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في كافة الأراضي المحررة .