أوكرانيا تُعلن تلقيها أكثر من ألفين طن من الأسلحة والعتاد من الغرب

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، أن كييف تلقت أكثر من 2000 طن من الأسلحة والذخيرة من شركائها الغربيين. وقال الوزير خلال "ماراثون الوحدة" التلفزيوني: "أريد أن أشير إلى أننا نشعر كل يوم بمزيد من الدعم من شركائنا الأجانب. لقد تلقينا بالفعل أكثر من 2000 طن من الأسلحة والذخيرة الحديثة". وذكر ريزنيكوف أن كييف تلقت أنظمة صواريخ STINGER المحمولة المضادة للطائرات وأنظمة صواريخ Javelin وNLAW المضادة للدبابات و"وسائل أخرى لم نكن حتى نحلم بها من ذي قبل".