نصرالله يؤكد على ضرورة الإشادة بالإجماع اللبناني الرسمي على رفض صفقة القرن

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أنه يجب الإشادة بالإجماع اللبناني الرسمي على رفض صفقة القرن وهذا بالتأكيد سببه إدراك اللبنانيين لمخاطر هذه الخطة على المنطقة وعلى لبنان فهي حسمت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لإسرائيل بالإضافة إلى خطر التوطين